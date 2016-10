Ska köra om med lyxbilen – då gör han misstaget

Hundratals clownlarm runtom i Sverige

Larmsamtalen om clowner har eskalerat i runtom i Sverige under helgen. Bara i Region Syd har man fått in drygt 150 samtal om obehagliga clowner. Polisen i Östergötland har fått in ungefär 50-60 samtal om läskiga clowner i helgen. Där vittnar man också om att clownhysterin stjäl resurser från annat polisarbete.