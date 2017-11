”Skjuter puckar på varandra när vi blir sura”

8

Hockeystudion säsong 1, avsnitt 8

Daniel Breitholtz, Kristian Huselius och Johan Garpenlöv i studion. Programledare: Claes Åkeson. Vi listar SHLs bästa spelare och största floppar. Hampus, 6, ger goda tips till Johan Ryno hur man står på benen när man kommer fri med målet. Studion intervjuar Brynäs tränare Tommy Jonsson om lagets kris. Vi kollar på klipp när Tyler Hirsch ger orden "go to the net" en ny innebörd.

62 min