Marc Jacobs friade till pojkvännen med en flashmob

Åsa Linderborg: ”Som att se Babels torn rasa samman”

Både Klas Östergren och Kjell Espmark lämnar Författarna Klas Östergren, 63, och Kjell Espmark, 88, lämnar Svenska Akademien uppger SvD respektive DN. Enligt Östergren beror avhoppet på att Akademien haft allvarliga problem senaste tiden. ”Därför har jag valt att inte längre delta i dess verksamhet. ’I’m leaving the table, I’m out of the game.’”, skriver han.